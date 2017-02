Rio do Sul recebe o Vôlei Nestlé nesta sexta-feira pela Superliga 

Jogão 02/02/2017 | 19h28 Atualizada em

Rio do Sul entra em quadra nesta sexta-feira para mais um grande desafio pela Superliga Feminina de vôlei. O time catarinense terá pela frente o Vôlei Nestlé de Osasco (SP), atual terceiro colocado na competição nacional. A partida começa às 20h15min no ginásio Artenir Werner e os ingressos já estão à venda pela internet e em pontos de venda espalhados pela cidade.

Com um elenco formado por algumas jogadoras da seleção brasileira, como Dani Lins, Tandara e Camila Brait, o adversário paulista pode ser considerado favorito, mas Rio do Sul promete dificultar a vida do rival, que tem no banco de reservas o ex-comandante Spencer Lee. Spencer comandou Rio do Sul na última temporada e, neste ano assumiu como aulixiar técnico no Osasco.

O técnico Pedro Castelli Filho ainda tem dúvida sobre a condição de jogo de algumas atletas que foram desfalque no jogo passado, em Lages. Kasiely, com um problema muscular, e Nayara Felix, com dores no tornozelo, não jogaram. A central Aline se recupera de uma infecção e, apesar de ter sido relacionada na rodada passada, foi opção de banco do treinador.

- O time é consistente naquilo que se propõe. Fiquei entusiasmado com a reação das meninas no jogo passado e como conseguiram equilibrar a partida. Defensivamente, o time já é melhor e estamos prontos para fazer um bom jogo contra o Osasco e buscar com muita determinação uma vitória diante de nossa torcida - destacou Castelli.

Serviço de jogo

Ingressos: pela internet: www.voleiriodosul.com.br/loja

Valor: R$ 25

Nos pontos de venda: R$ 20

– Vida Ativa, Nikel Sports, Lourival Esportes, Trip Tur Agência de Viagens, Fundação Municipal de Desportos, Açougue Scoz, Stylo Farma – Barra do Trombudo

Na bilheteria na hora do jogo – R$ 25

