Rodrigo Faraco: atuação assustadora do Figueirense e um novo camisa 10

O Figueirense voltou a repetir todos os defeitos do turno na partida de sábado, diante do Atlético Tubarão, no Orlando Scarpelli vazio. O clássico de quarta passada, pelo visto, foi algo especial, e aquele renascimento vai ficar mesmo pra depois. O empate foi mais um tropeço de um time que não tem conjunto algum. Márcio Goiano vai ter muito trabalho pra acertar a equipe.

O camisa 10 desejado



O meia Alan Mineiro, que está na Ferroviária, em São Paulo, emprestado pelo Corinthians, é o novo desejo do Figueirense para a camisa 10. A informação trouxe com exclusividade no futebol show, da CBN Diário, no sábado cedo pela manhã. Informação confirmada logo depois pelo presidente Wilfredo Brillinger ao repórter Kadu Reis. Alan quer vir, mas depende da liberação da Ferroviária. É um jogador que hoje chegaria como titular absoluto e indiscutível no Figueirense atual, que não tem meias e joga com três volantes.



