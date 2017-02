Rodrigo Faraco: Avaí e Chapecoense fazem o jogo mais esperado do Catarinense

Jogaço 07/02/2017 | 07h38 Atualizada em

Avaí e Chapecoense fazem amanhã, às 20h30min, em Florianópolis, o ¿jogo do Campeonato¿ neste momento. É, sem dúvidas, o jogo mais esperado por todos. O líder, com 100% de aproveitamento, recebe o vice-líder, que está dois pontos atrás. São também os dois times catarinenses da Série A neste ano.



Há bons jogadores dos dois lados, Marquinhos estará de volta no Leão. Fora o fator Chape, que todos querem ver e receber depois da tragédia do ano passado. O Catarinense 2017 vai esquentando e nada melhor que um jogo como este para dar mais qualidade à disputa. Tomara que a expectativa seja correspondida em campo.



Começou a ciranda



Está aberta a temporada de troca de técnicos no futebol de Santa Catarina. Mesmo à distância, é impossível não enxergar uma precipitação na decisão da diretoria do Brusque, que demitiu Mauro Ovelha. São apenas três jogos de campeonato. São apenas 10 dias desde que a competição iniciou, no dia 28, com a vitória do Brusque de virada sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O erro existe de qualquer forma, ou na manutenção dele para este Estadual ou na saída dele agora.



Fico com a segunda opção, afinal Ovelha fazia um trabalho consistente e de longo fôlego no time do Vale. Troquei mensagens numa conversa rápida com Mauro Ovelha ontem. Ele estava decepcionado, mas fez questão de lembrar o trabalho desenvolvido desde 2015, quando pegou o Brusque na Segundona trazendo de volta à elite, depois fechando o estadual 2016 em 5º e classificando o clube pra dois anos de Série D. Não é pouca coisa. Merecia mais crédito.



