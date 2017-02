Rodrigo Faraco: Avaí é levemente favorito contra a Chapecoense

É hoje 08/02/2017 | 07h38 Atualizada em

É um jogo em alto nível já numa quarta rodada de Catarinense. Avaí e Chapecoense ainda não decidem o turno – há muito ainda pela frente -, mas quem vencer vai sair muito forte para mais cinco jogos desta primeira fase. O Avaí está melhor. Mostrou organização, consciência tática, padrão e objetividade em três partidas. Aliás, o Leão fez duas das três vitórias em jogos fora de casa, o que é significativo.



O time de Claudinei Oliveira está muito consistente em campo. A Chapecoense ainda não mostrou esse mesmo nível de futebol, por mais que tenha jogadores de qualidade, inegavelmente. É normal para uma equipe que precisou ser toda reconstruída depois da tragédia do ano passado. Mas um jogo grande como este pode ser exatamente o que a Chapecoense precisa para crescer. A competição faz aumentar o nível de atuação, muitas vezes.



Adiando uma decisão importante



Claudinei Oliveira foi conservador ao anunciar que Marquinhos volta ao time e Júnior Dutra volta ao banco. O passo adiante era manter Dutra e escolher quem iria deixar a equipe para o retorno do de M10. Avalio que, a partir do que houve em Tubarão, Romulo pudesse dar lugar a Júnior Dutra, com Marquinhos entrando no meio. Claudinei faz, com a escolha conservadora, uma espécie de administração de grupo, dando suporte aos atletas que trouxeram o Avaí, sob o comando dele, a esta nova realidade, com o acesso e a ótima largada no estadual. Só que uma hora ele vai ter que decidir, porque Júnior Dutra acrescenta ao time e tem qualidade para ser titular.



Leia mais comentários de Rodrigo Faraco