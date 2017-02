Rodrigo Faraco: sem Marquinhos o Avaí fica sem referência

M10 05/02/2017 | 08h08 Atualizada em

A primeira grande perda com a ausência de Marquinhos no meio de campo do Avaí é a referência que deixa de existir. Com Marquinhos em campo, o time se organiza melhor e tem mais segurança. Sem Marquinhos, o time fica fragilizado para saber o que fazer diante de qualquer dificuldade.



Ao mesmo tempo é preciso entender que isto vai ocorrer mais vezes e que o Avaí tem que achar soluções para estes momentos. Lucas de Sá é ótima opção, mas é claro que ainda não tem a expressão que o M10 tem.



Jogo complicado em Tubarão



O Atlético Tubarão merecia ter, no mínimo, empatado com a Chapecoense na última quarta-feira. Criou bastante, principalmente no segundo tempo, fazendo o goleiro Artur se destacar. Mesmo que ainda não tenha vencido, o time dirigido por Mabília teve bom trabalho de construção de jogadas e boa posse de bola. O Avaí é favorito, mesmo fora de casa, mas é um jogo duríssimo.



Denúncia contra diretor do Criciúma



A primeira denuncia feita pela procuradoria do TDJ-SC no Catarinense deste ano é contra Emerson Almeida, diretor do Criciúma. Ele foi citado em súmula pelo árbitro Bráulio Machado na partida Criciúma 0 X 1 Avaí. Almeida foi, ao final do jogo, reclamar da conduta dos árbitros, segundo os relatos descritos em súmula, que tornam automática a denúncia da procuradoria. É um processo que não deve render mais do que uma advertência. Mas fica o registro da abertura dos trabalhos.



