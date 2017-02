Rodrigo Faraco: vitória com boa atuação do Avaí

Boa 02/02/2017 | 23h55 Atualizada em

Denilson foi o cara do jogo, com os dois gols da vitória do Avaí sobre o Metropolitano. Tirando os 20 minutos finais do primeiro tempo, em que o Leão devolvia bola para o time de Blumenau, que pressionava, e os minutos de desatenção e relaxamento ao final da partida, que deram ao time de César Paulista a chance de descontar, o jogo do Avaí foi bem desenvolvido.



Era importante vencer e fazer seis pontos em dois jogos. O Leão colhe os frutos, neste início de ano, da manutenção da base de uma temporada para a outra. Já Denilson mostrou que é aquele tipo de atacante que tem um único objetivo: o gol. Fez dois e ficou perto de fazer pelo menos mais um. Agora o Leão tem um jogo complicado com o Tubarão, no domingo.



Leia mais comentários de Rodrigo Faraco