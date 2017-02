Rodríguez Zapatero se reúne com Maduro para reativar diálogo na Venezuela

Caracas 20/02/2017 | 23h12

O ex-chefe de governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero se reuniu na noite desta segunda-feira, em Caracas, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em gestões para tentar reativar o paralisado diálogo entre o governo venezuelano e a oposição.

O encontro no palácio presidencial de Miraflores "reflete o espírito inquebrantável do chefe de Estado venezuelano para abrir a via rumo à materialização de acordos inscritos na Constituição Nacional e que consolidam a paz duradoura", destacou um boletim oficial.

Rodríguez Zapatero integra junto com os ex-presidentes Martín Torrijos (Panamá) e Leonel Fernández (República Dominicana) uma missão da União de Nações Sul-americanas (Unasul), que promove o diálogo entre o governo e a oposição para resolver a grave crise política e econômica do país petroleiro.

O texto foi enviado pela prefeitura de Caracas, comandada por Jorge Rodríguez, o principal negociador do chavismo, presente na reunião, assim como a chanceler Delcy Rodríguez. Não ofereceu maiores detalhes sobre o conteúdo da conversa.

Maduro, previamente, havia confirmado a nova visita de Zapatero a Caracas.

"Continua o processo de diálogo. Somos homens de diálogo", disse o presidente durante um ato do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

As negociações, iniciadas em outubro passado sob os auspícios da Unasul e do Vaticano, foram congeladas em 6 de dezembro pelos delegados da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).

A oposição alega que o governo descumpriu os acordos alcançados na mesa de diálogo.

Na terça-feira passada, o Vaticano anunciou a disposição do papa Francisco a um possível encontro na Santa Sé com representantes do governo de Maduro e da oposição, a fim de retomar contatos. "Estamos prontos", expressou, então, o núncio apostólico em Caracas, Aldo Giordano.

erc/dg/mvv