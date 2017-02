Rogério Ceni faz elogios a Lucas Pratto: "É um 9 de fato"

Novo reforço 10/02/2017 | 13h58 Atualizada em

Apesar de o presidente do Atlético-MG ter falado que Lucas Pratto está bem próximo do São Paulo, o técnico Rogério Ceni ainda não cravou a contratação do atacante. O treinador, no entanto, elogiou o argentino e disse que esperar mais reforços para a temporada.

— Eu não tenho conhecimento exato da negociação, mas me falaram que ele não jogou contra o Joinville. Se chegar, sem dúvida nenhuma é um reforço do mais alto nível que poderíamos trazer. Acho que precisamos de outras peças, mas é um 9 de fato, um jogador de área bem interessante. Se concretizar, vou ficar feliz como treinador e torcedor — afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Rogério Ceni fará sua estreia no comando do São Paulo no Morumbi domingo, às 17h, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Após a derrota para o Audax na estreia do Estadual, o treinador quer o estádio cheio para empurrar a equipe. Até agora, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.



— Espero que o gramado esteja bom, que a gente possa fazer um bom jogo e que o torcedor possa comparecer e incentivar. Precisamos do resultado, não vencemos na primeira rodada. Temos um adversário complicado, a Ponte venceu o primeiro jogo e acabou o Brasileiro bem perto do São Paulo. Vamos tentar trazer 40, 50 mil pessoas para empurrar o time. Neste início de temporada, vamos ver como o time sente. Vamos fazer um trabalho leve no sábado, porque na sexta não teremos tempo, e preparar o time na base de conversas e vídeos — disse Rogério.

O São Paulo volta de São Luis nesta sexta-feira, com chegada prevista para as 16h. O elenco treina no sábado, às 17h, no CT da Barra Funda.