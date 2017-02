Rossi é diagnosticado com varicela e vira dúvida para estreia da Chapecoense na Libertadores

Preocupação 27/02/2017 | 18h46 Atualizada em

O atacante Rossi está com varicela, também conhecida como catapora, e fica fora do jogo contra o Atlético-MG, na Primeira Liga, na quarta-feira. Ele também preocupa para o jogo de estreia na Libertadores, na terça-feira, contra o Zulia, Na Venezuela.

Rossi foi diagnosticado com problemas de saúde no sábado, antes do jogo contra o Joinville. Por ser uma doença altamente contagiosa ele foi afastado do grupo e mandado para Chapecó.

De acordo com dermatologista e médico da Chapecoense, Fabiano Winckler, se o jogador não tiver novas lesões, poderá ser liberado para treinar a partir de quinta-feira. Caso contrário pode demorar um pouco mais. De acordo com o médico o contágio ocorre de dez a 14 dias antes dos sintomas, em contato de pessoa para pessoa, e leva mais 7 a 10 dias após a eclosão das lesões, que são em forma de pequenas bolhas.

Questionado sobre a possibilidade de o jogador ser cortado da viagem para a Venezuela, o médico disse que é cedo para avaliar.

- Depois de liberado vai depender da comissão técnica - disse o médico.

A Chapecoense viaja no sábado à noite, após o jogo contra o Criciúma, para a estreia na Libertadores.