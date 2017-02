Rússia volta a crescer no 4T de 2016 após dois anos de recessão

Moscou 07/02/2017 | 06h42

A economia russa voltou a crescer no quarto trimestre de 2016 após dois anos de recessão e a recuperação deve continuar neste ano, indicou nesta terça-feira um relatório do Banco Central.

Até agora, a entidade havia estimado que a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) havia estabilizado perto de zero em meados de 2016, como consequência da queda do petróleo e das sanções ocidentais pela crise na Ucrânia.

Mas no quarto trimestre "a recuperação da atividade econômica começou a se consolidar", indicou.

"A evolução trimestral do PIB, corrigida em variações sazonais, voltou a terreno positivo, o que demonstra uma recuperação da atividade econômica que seguirá até o início de 2017", acrescenta o relatório.

Embora a agência de estatísticas Rosstat não tenha publicado estimativas do crescimento do PIB no quarto trimestre, indicou que 2016 foi melhor que o esperado, com uma queda do PIB de -0,2% contra as previsões do governo, de -0,6%.

* AFP