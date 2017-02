Ryan Lochte lamenta desempenho no Rio 2016: "Fiquei envergonhado"

Retomando 16/02/2017 | 15h59 Atualizada em

Dono de 12 medalhas olímpicas, o nadador americano Ryan Lochte tenta esquecer a Rio-2016 e busca na família a motivação necessária para chegar em Tóquio-2020.

– Agora, o que mais me motiva é nadar bem, nadar bem pela minha família. Ainda quero conquistar muita coisa na natação. Depois da minha performance no Rio, fiquei envergonhado. Mesmo que eu tenha ganho uma medalha de ouro (no revezamento 4x200m livre), fiquei envergonhado, porque sei que aquilo não era o que sou capaz de fazer. Não posso acabar minha carreira assim. Por isso vou continuar até 2020. Desde que descobrimos que a Kayla está grávida, estou fazendo isso pelo meu filho. Essa é minha motivação agora – disse à Fox News americana.



Envolvido na polêmica do falso assalto durante a última edição olímpica, o atleta de 32 anos foi suspenso até o dia 30 de junho e não participará do Mundial de esportes aquáticos de Budapeste, Hungria, já que o Campeonato Americano, classificatório para a competição internacional, é realizado antes do fim do término da punição.



Mesmo assim, o nadador, que perdeu quase todos os patrocínios, afirma que que superou o momento difícil.

– Houve momentos em que atingi o ponto mais baixo. Kayla estava lá, por trás de mim, e ela foi quem trouxe a luz para mim. Algumas vezes, eu não queria acordar. Não me importava com a vida, e ela foi quem me deu a vida, me deu esperança. Eu percebi que ela era especial depois de tudo que aconteceu no Rio.

Lochte e sua noiva, Kayla, planejam se casar. O filho do casal deve nascer no segundo semestre de 2017.