Saavedra: Águas de Joinville cumpre 78% da meta orçada

A Águas de Joinville deu um salto no cumprimento das metas de investimento no ano passado, mas ainda não foi desta vez que a companhia municipal atingiu a marca de 100% ou mesmo os 90% definidos como objetivo.



Em 2015, a Águas conseguiu cumprir apenas 45% do orçado. Em 2016, chegou a 78%, conforme relatórios preliminares da Amae, a agência de regulação. O desempenho só não foi melhor porque os investimentos em água ficaram em 71%, com o esgoto puxando a média para cima.



A versão disponível no site da agência é resumida e não traz valores. Este é o último acompanhamento da Amae porque a agência está em processo de extinção.



Acessibilidade

O governo do Estado recorreu, mas não conseguiu derrubar no Tribunal de Justiça a liminar com determinação de melhorias na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil, na rua Blumenau.



O Ministério Público cobrou melhorias na acessibilidade e decisão em primeira instância mandou adequar as áreas públicas em até oito meses. As rampas são consideradas inclinadas demais, há rebaixamento das calçadas, escadas em corrimão etc.



Borrachudos

A Justiça negou indenização a associação de moradores da Estrada do Pico por causa de surto de borrachudos em 2005 na localidade de Pirabeiraba. A ação alegou que os serviços contratados pela Fundação 25 de Julho não teriam sido eficientes. Na decisão, foi provado a aplicação dos defensivos previstos em contrato, com fiscalização pela fundação. Portanto, o surto teria outro motivo.

Quase 2 mil

Pelas contas de Ninfo König (PSB), também empresário e aliado do prefeito Udo Döhler, são quase duas mil consultas de viabilidade à espera de análise na Secretaria de Meio Ambiente de Joinville. O vereador cobra uma força-tarefa para reduzir o estoque. Para ele, é demora demais para tão "singelo parecer administrativo".



Carnavais

Em relação às observações do ex-prefeito Carlito Merss sobre o Carnaval de Joinville, com relato sobre a presença de 40 mil pessoas nos desfiles de Carnaval realizados durante o seu mandato, a Secretaria de Comunicação do governo Udo alega que foram 40 mil pessoas em dois carnavais da gestão. Quanto à suspensão do repasses para as escolas, a alegação foi de crise — não enfrentada por Carlito.



Antes que tome conta

O pessoal do Itinga, na zona Sul de Joinville, alerta sobre buraco no rua dos Esportistas, uma lateral da Waldemiro José Borges. Quanto mais demora o conserto, mais a cratera vai se espalhando pela pista de rolamento.

No prazo

O fato de os procedimentos terem sido realizados menos de um ano depois do ingresso da ação judicial, livrou o governo do Estado e a Prefeitura de Joinville de pagarem indenização a um grupo de mulheres por atraso na realização de cirurgias bariátricas. Na semana passada, o Tribunal de Justiça apontou que as cirurgias não eram emergenciais e há uma série de etapas a serem vencidas. Assim, foi mantida decisão de primeira instância.



Não andou

A cobrança de pedágios em rodovias estaduais continua distante. No final de 2015, o governo do Estado anunciou o interesse de conceder um lote de estradas, a serem definidas em estudo a ficar pronto no primeiro semestre de 2016. O diagnóstico foi feito, mas a proposta continua engavetada, sem previsão de leilão.



Até o fim

Rodrigo Fachni quer mudar a regra dos contratos temporários dos professores municipais. Hoje, o profissional trabalha um ano e pode ficar mais um. Mas se essa segunda prorrogação vencer durante o ano letivo, poderá permanecer até o final do período de aulas, se o projeto do vereador de Joinville for aprovado.



Porto

Com a saída de Paulo Corsi da presidência do Porto de São Francisco do Sul, atendendo ao convite de iniciativa privada, o diretor de logística, Arnaldo S.Thiago passa acumular também a presidência. A nomeação, publicada na sexta, vale a partir do dia 9. S.Thiago já comandou o porto e foi vice-prefeito de São Francisco do Sul entre 2001 e 2004.



De outros tempos...

Ao citar Udo Döhler como um dos nomes possíveis do PMDB para o governo do Estado, Eduardo Pinho Moreira tem trazido desconforto ao pessoal de Mauro Mariani. Mas não dá para culpar o vice-governador pela distância entre o prefeito e o deputado federal: os dois não chegaram a romper, mas nunca foram próximos.



Convenção do PMDB

Em 2013, quando Pinho derrotou Mariani por 87 votos na convenção do PMDB, Udo apoiou o vice-governador. No ano seguinte, o prefeito endossou o apoio a Colombo, enquanto Mariani ainda sonhava com a candidatura própria. Em 2016, Udo e o deputado tiveram uma conversa dura antes da eleições, mas mantiveram a relação, ainda que sem muita aproximação.



Fraldas

Rodrigo Coelho está fazendo uma série de perguntas sobre o fornecimento de fraldas geriátricas em Joinville. O produto, pelo menos em tamanho maior, está em falta desde novembro, segundo apurou a reportagem da RBS TV. O vereador do PSB quer saber qual o motivo da interrupção no abastecimento.



Em março

Depois de cinco adiamentos, dois deles por pedido de vista, a análise da auditoria nos reajustes do transporte coletivo aplicados depois de 2007 deve ser concluída pelo TCE na próxima segunda, dia 6. Na primeira manifestação, o relator sugeriu a determinação de nova licitação e que fosse revisado o acordo assinado pelo governo anterior de reconhecimento da dívida com as empresas — o que, neste caso, já está sendo feito judicialmente.

Numa boa

Marco Tebaldi vê uma eventual aliança do PSDB com o PMDB em 2018 com o "maior prazer". Mas desde que a cabeça de chapa fique com os tucanos e os peemedebistas fiquem com a vice. Seria uma reciprocidade ao que o PSDB fez nos dois mandatos de Luiz Henrique, entre 2003 e 2010, abrindo mão da cabeça de chapa.



De fora

No final do governo anterior, o pronto-socorro do Hospital São José atendeu 4 mil pacientes de outras cidades. Naquele ano, 2012, o pessoal de fora representou 10% dos atendimentos no PS. No passado, foram 5,5 mil pacientes e a fatia subiu para 15%. Já entre os pacientes moradores de Joinville, não houve variação significativa, com 36 mil atendimentos por ano no hospital municipal de Joinville.