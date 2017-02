Saavedra: Falta de leitos de UTI na rede pública rente ações individuais em SC

Portal 20/02/2017 | 10h01

Atrás de UTI

A falta de leitos de UTI na rede pública (hospitais estaduais e municipais), tema de cobranças judiciais do Ministério Público – houve até bloqueio no ano passado de R$ 3 milhões de contas do governo do Estado, depois derrubado), continua rendendo ações individuais. Em 2017, já há liminar determinando internação pelo SUS em outra cidade ou em estabelecimento privado se a vaga não for encontrada no SUS.



Retomada

O recurso não foi aceito no Tribunal de Justiça e está mantida a revogação de permissão de uso de 2007 de terreno no Costa e Silva cedido à Associação dos Servidores da Polícia Federal de Joinville. O terreno tem 3 mil m². O prazo para construção da sede, de três anos, não foi cumprido e a Prefeitura entrou com ação de reintegração de posse em 2011. A associação se queixou na demora da liberação de licenças pelo município.

O sonho

Araquari tenta ressuscitar o projeto do complexo intermodal, uma união de terminais áereos, rodoviários, marítimos e ferroviários no interior do município, popularizado como “aeroporto de Araquari”. O prefeito Clenilton Pereira (PSDB) está tentando marcar audiência com a Anac sobre o tema.

Sem dinheiro

Em 2010, a Assembleia Legislativa autorizou a SC Parcerias a investir no complexo. A proposta começou a ser montada, mas o governo do Estado não levou adiante com a alegação de não contar com recursos para bancar as desapropriações de 27 milhões de m2. Até foram sugeridos outros modelos, PPP etc. mas não vingou.

Vagas para abrigo de idosos

Vai até R$ 5,6 mil mensais o valor estipulado pela Prefeitura de Joinville por vaga em instituição para permanência de idosos. O município abriu licitação para comprar dez vagas de entidade privada. O montante citado é para idosos no grau mais elevado de dependência.

Escalada

Com os casos de sexta e de sábado, Joinville chegou ao 50º dia do ano com pelo menos 22 assassinatos, superando o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 21 mortes no intervalo. Há 20 anos, em 1997, Joinville registrou 40 homicídios durante o ano inteiro. Hoje será confirmado o anúncio de mais PMs para Joinville.

Reaproximação

Udo Döhler promete procurar Raimundo Colombo quando o governador visitar Joinville para lançar o edital de duplicação do acesso ao Distrito Industrial, em solenidade ainda sem data. O prefeito também pretende ir a Florianópolis para audiências. Mas Udo anda se queixando.

Mais de três meses

Para o prefeito de Joinville, a insatisfação é motivada pela ausência de Colombo na cidade desde o fim das eleições. “Já são mais de três meses e meio, e outras cidades de menor porte já foram visitadas”, reclama Udo. No entanto, se diz convicto na retomada da relação, rompida durante a campanha eleitoral.

2018

Em discurso em Campo Alegre na sexta à noite, o governador Colombo fez várias referências às ações do Estado no enfrentamento da crise e cobrou “coragem”. Ao se despedir do pessoal no encontro do PSD, foi a vez de elogios a Gelson Merisio, o pré-candidato ao governo. “Merisio, sucesso e conte comigo”.

Indenização

Os condomínios do Trentino 1 e Trentino 2 entraram neste mês com três ações judiciais contra a Prefeitura, Águas de Joinville e a construtora dos prédios de apartamento. Os pedidos são de indenização por danos morais, com duas das ações tratando das redes de água e esgoto.

O maior

Com inauguração concluída em 2012, os dois Trentinos construídos na zona Sul foram os maiores empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em Santa Catarina, com 784 apartamentos. Não há decisões ainda sobre as ações judiciais.

SUV em Barra Velha

A Prefeitura de Barra Velha abriu licitação para a compra de um utilitário esportivo (SUV) com valor até R$ 144 mil. O carro, para uso do gabinete do prefeito, precisa ser pelo menos 1.8 e tem de contar com vários acessórios.

Esperança

Udo alega esperar que seja cumprido acordo do PMDB

com o PSD e Pinho Moreira assuma o governo do Estado no ano que vem.