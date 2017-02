Saavedra: Joinville teve sete assaltos por dia em 2016

Portal 28/02/2017 | 07h11

Além de recorde em assassinatos, Joinville também atingiu marca inédita em assaltos no ano passado, com registro de 2,5 mil casos pela Polícia Civil por meio de boletins de ocorrência. Os dados atualizados no final da semana passada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública incluem os roubos contra pedestres, residências, comércios e motoristas, entre outros. Em comparação com 2015, os assaltos cresceram 17%, exatamente o índice que a Delegacia Regional de Polícia Civil já vinha informando ao longo do ano. Desde 2012, quando Joinville teve 1,1 mil assaltos registrados na polícia, as ocorrências vêm crescendo ano a ano. Assim, de uma média de pouco mais de três ocorrências por dia, no ano passado chegaram a sete casos, também diariamente. Nos assaltos, a vítima está presente. Os furtos também cresceram em relação ao ano anterior em Joinville, com 8,2 mil registros. Mas a escalada não chegou a 10% e em anos anteriores, como 2010 e 2011, a modalidade teve ainda mais casos.



Hangar parou



Na reta final, com quase 80% da obra concluída, o hangar para helicóptero da Polícia Militar em Joinville parou devido aos atrasos nos repasses do governo do Estado. Ainda não há previsão de retorno dos trabalhos na sede da 2ª Companhia de Aviação Aérea, na zona Norte.



Sem data



A reforma administrativa vai atrasar os estudos sobre o novo concurso público da Prefeitura de Joinville porque agora terão de ser refeitas as consultas sobre as vagas necessárias para cada pasta. O concurso ainda pode sair em 2017, mas não tem data definida e pode ficar para o ano que vem, ou quem sabe mais adiante ainda.



De fora



A Prefeitura de Joinville vive se queixando do elevado número de pacientes de fora atendidos no Hospital Municipal São José, que os pagamentos pelo SUS não bancam todas as despesas, os governo do Estado e federal deveriam ajudar etc. Se conversasse com três outras prefeituras vizinhas, talvez surgisse algum encaminhamento sobre o atendimento.



A metade



No ano passado, 22% das internações foram de pacientes de fora de Joinville. Pois São Francisco do Sul, Araquari e Barra Velha respondem por quase metade dessa fatia. Assim, se não fossem as três cidades, o Hospital São José teria entre os internados 12% de pacientes de outras cidades. E boa parte das demais internações fica na área da ADR.



Não saiu



Com direito até a cerimônia de lançamento da pedra fundamental em maio do ano passado, a central para reciclagem de resíduos da construção civil acabou não deslanchando em Joinville. A estrutura seria erguida ao lado da Penitenciária Industrial, com utilização de apenados como mão de obra. Até 160 homens poderiam trabalhar na fabricação de lajotas.



Documentos



Só que apareceu um problema na documentação do imóvel e a construção foi suspensa depois da terraplenagem. A Associação Joinvilense de Condutores de Transporte de Resíduos, a Ajoctre, responsável pelo projeto de reciclagem, lamenta a situação e já procura outro imóvel do município para instalar a central.



Torneira fechada



Se for aprovado projeto de Natanael Jordão (PSDB), todos os banheiros de uso coletivo das futuras construções de Joinville terão de usar torneiras de fechamento automático, aquelas que fecham sozinhas após um tempo. Valerá para prédios públicos e comerciais e só ganhará o habite-se depois de instalar as torneiras, caso a proposta seja aprovada. O vereador aponta como medida de economia.



Novo trecho



A duplicação da Santos Dumont, a avenida de Joinville de acesso ao aeroporto, avança no trecho central. O lote mais próximo do terminal aéreo está na reta final e até o início de 2018 a obra do governo do Estado deverá estar concluída – embora pendências envolvendo desapropriações possam atrasar os trabalhos mais uma vez.



Cota local



A Câmara de São Francisco do Sul está analisando projeto da Prefeitura para criar uma espécie de reserva de vagas para moradores da cidade: se a proposta for aprovada, pelo menos metade dos trabalhadores da construção civil contratada para obras e serviços da Prefeitura terá de morar em São Chico. O projeto chegou ao Legislativo na semana passada.



Mulheres



Pelo projeto, é considerado morador de São Francisco do Sul quem está residindo há pelo menos seis meses na cidade. A cota não vale para as ocupações com curso superior. A mesma proposta prevê que pelo menos 15% dos contratados sejam mulheres. Se a sugestão virar lei, só valerá para os próximos contratos.



Catarata



Depois de queda em anos anteriores, a fila de espera por uma cirurgia de catarata voltou a crescer em Joinville. No final de janeiro do ano passado, eram 1,4 mil pessoas à espera do procedimento. Agora, são 2,1 mil. Mas há mais velocidade no atendimento: apenas 30 pessoas se cadastraram entre 2014 e 2015. Os demais entraram na fila no ano passado ou em 2017 – 542 pacientes passaram a fazer parte da lista nos últimos dois meses.



Pop



O Centro Pop, para atendimento de moradores de rua, será inaugurado no dia 9 de março, aniversário de Joinville. A construção da Prefeitura foi feita nas proximidades da rodoviária. Uma das novidades – pelo menos estava prevista quando a obra iniciou, em 2015 – é a reserva de um espaço para as pessoas atendidas deixarem seu animal de estimação. Será possível atender até 50 moradores de rua por dia. Hoje, o atendimento é feito na rua Urussanga.



Para o Samu



Por meio de proposta na Câmara de Joinville, o vereador Rodrigo Fachini (PMDB) quer tentar acabar com a polêmica do transporte pelo Samu. Hoje, os pacientes são levados só para hospitais públicos porque o serviço teme ser obrigado a pagar a conta se levar para hospital privado e o cidadão não ter plano de saúde ou como pagar particular.



Quem avisa



O projeto de Fachini autoriza a remoção pelo Samu para hospitais privados. Só que o paciente terá de estar consciente para manifestar sua preferência – um familiar também pode tomar a decisão. Não há previsão de quando a proposta será votada.



Queda na direção



Desde 2014, vem caindo o número de pessoas a fazer a carteira de habilitação pela primeira vez. Naquele ano, o Detran registrou 13,7 mil novos motoristas. No ano passado, foram 8,9 mil.



Numa dessas...



Richard Harrison está gostando da ideia de concorrer a deputado federal em 2018 pelo PMDB. O vereador exerce seu primeiro mandato em Joinville.



Esperança



Além do PSDB, o PR também pode vir para a aliança a ser encabeçada pelo PMDB em 2018, segundo um pessoal peemedebista em Joinville. Seria reflexo da aproximação nacional.