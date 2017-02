Saavedra: Possível candidatura de Udo não muda planos de Mariani para 2018

Portal 24/02/2017 | 07h12

As especulações sobre a possibilidade de Udo Döhler concorrer em 2018 não alteram os planos de Mauro Mariani para a eleição ao governo do Estado. “Continuo pré-candidato a governador em quaisquer circunstâncias, seja chapa pura, seja em coligação”, resume o deputado federal, alegando manter a mesma disposição de 2010 – o PMDB acabou apoiando a reeleição de Raimundo Colombo.



O peemedebista ficou surpreso com as declarações de Colombo sobre 2018, do apoio manifestado já agora a Gelson Merisio e de não ter “compromissos com ninguém” para 2018. “Um dirigente partidário dizer isso, tudo bem. E é legítimo que os partidos queiram ter seus candidatos. Ninguém vai dizer que quer ser vice faltando dois anos para a eleição”, afirma o deputado, mas frisando que um governador precisa ser mais cauteloso.



Para Mauro, Luiz Henrique nunca deu declarações semelhantes, nem o próprio Colombo em 2010. “Isso pode causar rumores em momento delicado”.

Sobre Udo na disputa, Mariani alega que “não acha nada”, mas vê naturalidade em um prefeito reeleito de Joinville – e podia ser de outra grande cidade de Santa Catarina – ser cotado como pré-candidato a governador. Mas avisa: “Se o Norte quiser ter uma candidatura, eu e Udo temos que estar juntos”. Mariani também especula que a possibilidade de Udo concorrer pode ser “instigada” por quem quer alguma divisão entre ele e o prefeito. “Não vou entrar nessa”, diz, sem citar nomes.

Mais que IPCA

As desapropriações para o contorno de Florianópolis, o fim da cobrança por eixos suspensos de caminhões e o maior limite de peso foram os motivos para a Autopista Litoral Sul conseguir reajuste acima da inflação no pedágio da BR-101, com 13,04% de aumento.

Até R$ 2,60

No ano passado, o índice aplicado também foi acima da inflação, principalmente pela mudança nas regras dos eixos suspensos. Assim, a tarifa para carros que custava R$ 1,90 passou para R$ 2,30 e chega a R$ 2,60 a partir de hoje.

Em análise

O pedido de licença ambiental de operação (LAO) da macrodrenagem do rio Morro Alto ainda não foi aceito pela Fatma em Joinville. Na quarta, foram solicitadas mais análises dos técnicos. A solicitação é da Prefeitura. A obra, que consiste em galeria para a água, está pronta.

Custo da tarifa

No ranking do Trata Brasil sobre saneamento, com base em dados nas 100 maiores cidades do País, Joinville ficou com a 25ª maior tarifa média, com R$ 3,56 por metro cúbico. O estudo foi divulgado nesta semana, mas o ano das informações é de 2015. Em Florianópolis, ficou em R$ 3,68 e em Blumenau a tarifa média foi de R$ 3,22.

Sem licitação...

Claro que se houvesse cobrança anterior da Prefeitura de Joinville, pelo menos parte da frota de ônibus já contaria com ar condicionado (com impacto na tarifa). Mas neste momento, em que o contrato com as empresas está apenas prorrogado, sem ninguém ter como saber por quanto tempo vai durar, a cobrança pela climatização é mais complicada.

Na gaveta

Um investimento desses precisaria de um tempo contratual mais longo para ser diluído (amortizado) na planilha. Na discussão sobre o tema no governo anterior, há disposição de cobrar a instalação gradativa do ar-condicionado nos ônibus. Agora, como a licitação está judicializada, o assunto foi deixado de lado.

Propostas para a BR-280

O leitor Álvaro Heidemann, morador de Jaraguá do Sul, defende a substituição das lombadas eletrônicas da BR-280 por passarelas, uma forma de dar mais segurança aos pedestres e reduzir as filas no trecho entre Araquari e São Francisco do Sul. Álvaro também concorda com a proposta de transformar o acostamento entre os trevos do Itinga e de Barra do Sul em terceira pista nos finais de semana,

Comando do PMDB

Ao afirmar em reunião com suplentes do PMDB a disposição de ser a “ponte” entre partido, Câmara e Prefeitura, o vereador Richard Harrison passou a despertar em determinados grupos a sensação de que busca espaço maior dentro do partido. Seja como for, o mandato de Simone Schramm no comando do PMDB de Joinville vai até novembro.

“Vai no São José”

Ao saber da intenção de Cláudio Aragão (PMDB) de chamar o pessoal do governo do Estado para dar explicações sobre a falta de ar-condicionado em escolas estaduais de Joinville, o sindicalista Tarcísio Tomazoni sugere ao líder do governo Udo fazer o mesmo em relação à climatização do pronto-socorro do Hospital São José: convidar a Prefeitura para explicar por que parte dos aparelhos ficaram sem funcionar até quarta.

Locação

Ficou em R$ 59,4 mil o contrato anual de locação de três veículos pela Câmara de Vereadores de Joinville. Os carros serão usados pelo setor administrativo; os vereadores só poderão utilizar em viagens. O pregão previa teto de R$ 78 mil, mas a competição entre as empresas reduziu o montante.

Mudança

Nesta legislatura, iniciada em janeiro, o formato mudou e os parlamentares não têm mais direito ao veículo para uso diário. No ano passado, o aluguel dos veículos custou R$ 291 mil, com um número maior de carros contratados em relação a 2017 – foram 17. Além do gasto menor com locação, em 2017 haverá mais economia com lavação e combustível.

Ambulantes



Wilson Paraíba está propondo na Câmara de Joinville uma série de alterações nas regras do comércio ambulante na cidade. O vereador do PSB alega ter montado a proposta após conversas com os ambulantes. O projeto ainda não foi analisado nas comissões.

Online



Natanael Jordão tem projeto para tentar obrigar a Prefeitura de Joinville a manter atualizada na internet a lista de medicamentos no estoque da rede pública. E também os remédios que estão faltando. A proposta do vereador do PSDB foi apresentada nesta semana.