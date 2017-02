Sábado começa com sol, mas há previsão de chuva até o fim do dia em Santa Catarina

De olho no tempo 04/02/2017 | 08h32 Atualizada em

Amanhecer no Morro do Badejo, no Canto da Lagoa, em Florianópolis

Amanhecer no Morro do Badejo, no Canto da Lagoa, em Florianópolis Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS

O sábado começou com sol entre nuvens na maior parte de Santa Catarina. Para o período entre a tarde e a noite, porém, há previsão de chuva em todas as regiões. A temperatura segue elevada, superando os 30°C em boa parte das cidades. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as condições são propícias para as chamadas "chuvas de verão".

— Durante o turno da tarde deste sábado as temperaturas voltam a subir, se aproximando dos 33ºC em boa parte das cidades, podendo subir um pouco mais em alguns pontos entre Norte e Vale do Itajaí. Essa condição ocorre já que há previsão de sol para todas as cidades, muitas delas com tempo seco. No Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte, no entanto, têm chance de chuva já no meio da tarde e início da noite, que são as típicas chuvas de verão. Ou seja, as pancadas ocorrem em áreas isoladas, mas com risco até de alguns temporais — explica Puchalski.

Imagem de satélite na manhã deste sábado mostrou nuvens mais carregadas sobre países vizinhos, mas com céu mais limpo no Sul do Brasil.

Foto: Reprodução / Imagem de satélite

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



Região da Lagoa da Conceição começou o sábado com sol entre nuvens Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS

Previsão para o domingo:

— No domingo o calor segue e até pode aumentar de intensidade no Sul, Vale do Itajaí, Norte e Litoral. O sol novamente aparece em todas as regiões, sendo que no Extremo Oeste poderemos ter chuva em forma de pancadas a qualquer hora. A maior parte de Santa Catarina, porém, terá sol e previsão de chuvas de verão entre a tarde e a noite, começando a instabilidade pelo Oeste. Mas é importante destacar que são chuvas de verão, ou seja, apenas algumas áreas, mas onde ela ocorre pode vir acompanhada de alguns temporais — avisa Leandro Puchalski.



