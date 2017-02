Saiba como observar o eclipse solar em Santa Catarina neste domingo

Astronomia 24/02/2017 | 15h00 Atualizada em

Neste domingo de Carnaval um evento promete chamar a atenção logo cedo: o primeiro eclipse solar visto de Santa Catarina desde 2007. O fenômeno poderá ser visto entre 9h50min e 12h50min da maior parte do Estado, com auge por volta das 11h20min. Em Florianópolis, dois grupos de pesquisa vão disponibilizar telescópios para observação.

A previsão do tempo indica que o sol deve aparecer em todas as regiões de Santa Catarina neste domingo, com tempo seco na maior parte das cidades. Segundo a Epagri/Ciram, há chance de chuva no início e no fim do dia.

Caso o tempo esteja encoberto no horário do eclipse, será possível assistir ao fenômeno ao vivo pela internet através do site The Slooh - Space for everyone. Ou pelo canal do Youtube Ciência e Astronomia:

Especialistas ressaltam que é necessário cuidado durante a observação, já que olhar diretamente para o Sol pode causar danos temporários ou permanentes à retina. Óculos escuros e chapas de raio-x não são suficientes para proteger os olhos.

A forma mais simples e segura é utilizar vidros de solda com tonalidade 14 para colocar na frente dos olhos, o material custa cerca de R$ 2,50 e pode ser encontrado em lojas de materiais de ferragens e construção. Mesmo com a proteção, é recomendado olhar para o sol por no máximo 20 segundos e realizar uma pausa de dois minutos.

Quem tiver interesse em observar o fenômeno através de telescópios, pode participar dos eventos organizados por projetos de pesquisa. Em Florianópolis, serão dois grupos na Avenida Beira-Mar Norte.

O projeto de extensão Observações Astronômicas e Tópicos de Física Moderna, do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) estará reunido no trapiche da Beira-Mar Norte. Já o Grupo de Estudos de Astronomia da UFSC vai estar próximo ao Bar Koxixo's.

Confira os horários em que o fenômeno poderá ser visto em SC:

Agende-se:



O quê: observação do eclipse solar parcial através de telescópios

Quando: domingo de Carnaval, das 9h30min às 13h

Onde: Bolsão do trapiche da Av. Beiramar Norte, em Florianópolis ou bolsão de estacionamento do Koxixo's.





