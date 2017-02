Saída do pré-Carnaval de Balneário Camboriú tem briga, atropelamento e carros depredados

Segurança 19/02/2017 | 12h11 Atualizada em

O pré-Carnaval eletrônico em Balneário Camboriú, durante a tarde e a noite de sábado, levou mais de 30 mil pessoas à Barra Sul. Comandado pelo aclamado DJ Alok, o bloco ¿Vem elétrico que o trio é redondo" foi considerado um sucesso pelo organização. A volta para casa, no entanto, terminou em confusão. Houve brigas, atropelamento e dois carros foram depredados.



Em uma das ocorrências, atendidas pela Guarda Municipal, um Voyage foi atacado na Barra Sul. Segundo testemunhas ouvidas pela guarda, o carro havia atropelado pessoas que caminhavam pela ciclofaixa. Um rapaz teve a perna quebrada e foi levado ao Hospital Ruth Cardoso. Dois jovens que estavam no Voyage fugiram, e o carro foi apreendido.



Também na ciclofaixa um casal que estava em um BMW foi atacado depois que o motorista, ofendido por um grupo de jovens, resolveu tirar satisfação. O carro foi atingido por socos, objetos, e teve os vidros quebrados. A situação foi controlada pela Polícia Militar.



A jornalista Denise Félix, que presenciou as ocorrências, ficou assustada com o que viu:



_ Me arrependi de ter saído de casa hoje. Triste demais. Pessoas que não têm respeito pelos outros, bêbadas e procurando confusão _ relatou.



A organização do evento afirma que o pré-Carnaval, que teve sete horas de duração, ocorreu sem que nenhum transtorno fosse registrado. O que, inclusive, motivou elogios da estrela principal do evento. O DJ Alok ressaltou ao público que toda a apresentação ocorreu sem nenhum problema.

Foto: Carol Cruz / Divulgação





Na manhã deste domingo a PM informou, em um grupo de Whatsapp que reúne o trade turístico, não ter registrado nenhuma ocorrência grave durante o evento, além de consumo de drogas: ¿foram registrado apenas lavratura de Termos Circunstanciados por consumo de entorpecentes, não havendo qualquer incidente registrado durante as 7h de evento¿. O texto diz que os ¿fatos ocorridos apos o término do evento, ao longo da Avenida Atlântica, foram decorrentes de crimes de trânsito perpetrados por motoristas que não respeitaram as leis de trânsito e que ocasionaram atitudes violentas por parte de populares que presenciaram os fatos¿.



Embora o pré-Carnaval tenha sido um evento privado, as críticas neste domingo foram direcionadas à prefeitura de Balneário Camboriú, que concedeu autorização para o evento e consta como apoiadora nos materiais de divulgação.



As reclamações são especialmente em relação à falta de organização do trânsito na Barra Sul, e sobre a escolha do local para a realização da festa, por falta de rotas alternativas para desafogar o fluxo. A administração ainda não se manifestou sobre o caso.