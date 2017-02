Salão náutico em Itajaí aposta na recuperação da economia

Economia 27/02/2017 | 12h21 Atualizada em

A Marina Itajaí já tem pelo menos oito estaleiros confirmados para a segunda edição do salão náutico, que este ano ocorre de 20 a 23 de julho. A organização pretende firmar o evento como o terceiro maior do país, atrás apenas dos boat shows de São Paulo e Rio de Janeiro em espaço e número de embarcações expostas.



Assim como no ano passado, o salão náutico de Itajaí terá a missão de desmistificar a náutica, com espaço para todos os tipos de embarcações e todos os bolsos _ de jet skis e insumos a luxuosos iates milionários. Uma das poucas marinas do país a ter profundidade suficiente para receber grandes veleiros, o evento também deverá ter pelo menos duas marcas especializadas em barcos a vela.



Entre as novidades para este ano está a ampliação da área de alimentação, que no ano passado teve filas de espera. A aposta será em uma maior variedade no menu, inclusive com os populares food trucks.



Manuel Carlos Maia de Oliveira, diretor do Complexo Marina Itajaí, diz que os sinais de recuperação da economia animam o setor. Embora acredite num crescimento efetivo só a partir de 2018, aposta em uma boa geração de negócios com o salão náutico _ na primeira edição, os negócios fechados no evento somaram R$ 60 milhões, com público de mais de 9 mil pessoas.



Sem crise para os mais ricos



A procura por vagas para embarcações na Marina Itajaí voltou a crescer este ano. Curiosamente, a saída maior é para as vagas molhadas _ justamente as mais caras. É um nicho de mercado que sentiu menos a retração econômica.O setor de barcos menores foi mais impactado pelas dificuldades no país.