São Francisco do Sul apresenta poesias de escritores locais e nacionais

Cultura 14/02/2017 | 19h52

Com o objetivo de proporcionar à comunidade e a turistas que passam pelo Centro Histórico de São Francisco do Sul momentos de descontração e contemplação da beleza das palavras, a Biblioteca Pública Augusto José Ribeiro realiza o Projeto Poesia na Janela. Trechos de poemas que enaltecem as belezas naturais da ilha, que falam sobre a vida, as pessoas e o amor serão expostos diariamente nas grandes janelas da biblioteca. O projeto começa com textos do poeta francisquense Maneco.



— Nessa exposição, serão apresentados poetas de São Francisco e também nomes de abrangência nacional. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma pausa na correria do dia, quebrando a rotina, e assim, apresentamos um pouco da leveza e beleza das palavras por vezes rimadas ou não — destaca Andrea do Rozário, coordenadora da biblioteca.



A Biblioteca Pública Augusto José Ribeiro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h. A entrada é gratuita.



O poeta francisquense nasceu e se criou na Praia Grande. Casou-se no bairro Paulas e, com a família, mudou-se para a Enseada, onde montou o Boteco do Maneco. Atualmente, o local abriga uma pastelaria, de propriedade dos filhos de Maneco. Ele faleceu no ano de 2015, deixando belas palavras em forma de poesias divulgando São Francisco de uma forma muito carinhosa.