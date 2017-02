SC tem sol e temperaturas até 34ºC nesta terça-feira

De olho no tempo 28/02/2017 | 07h38 Atualizada em

A terça-feira deve ser de temperaturas altas em Santa Catarina. Conforme a previsão da Epagri/Ciram, o dia novamente será de sol entre nuvens em todas as regiões do Estado. Já as temperaturas ficam entre 31ºC e 34ºC à tarde.

A nebulosidade, no entanto, permanece mais intensa nos Planaltos, principalmente durante a manhã. Devido ao forte calor em SC, a chuva chega em cidades do Litoral Norte, Sul, Grande Florianópolis e Norte.

— O calor segue durante toda a semana sendo que as temperaturas devem até voltar a subir mais intensificando o calor. Esse maior aquecimento deverá durar até sexta-feira já que no fim de semana apesar das temperaturas ficarem de verão já deverão diminuir um pouco — contou o meteorologista da RBS em Santa Catarina, Leandro Puchalski.



Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

