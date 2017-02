Secretário de Defesa ressalta apoio dos EUA ao Japão

Tóquio 03/02/2017 | 08h09

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou nesta sexta-feira que seu país está "100%" ao lado do Japão, em uma visita que pretende reforçar a importância da aliança com os países asiáticos.

"Nós permanecemos de maneira firme, 100%, ombro a ombro, com você e com o povo japonês", disse Mattis ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em sua primeira visita oficial ao país desde a posse de Donald Trump.

O chefe do Pentágono reafirmou, assim, a vigência do artigo 5 do tratado mútuo de defesa que compromete Tóquio e Washington a rejeitar qualquer ataque em território japonês ou sob administração japonesa.

Donald Trump havia sugerido a retirada dos soldados americanos do sul da península coreana e do arquipélago japonês, caso os dois países não aumentassem de forma significativa sua contribuição financeira.

Atualmente, 47.000 soldados americanos estão mobilizados no Japão e 28.500 na Coreia do Sul.

* AFP