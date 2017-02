Secretário de Estado dos EUA chega ao México em meio à crise diplomática

México 22/02/2017 | 20h18

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou ao México nesta quarta-feira (22) para uma visita de dois dias, durante a qual se reunirá com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e com vários de seus ministros na tentativa de reduzir a tensão bilateral.

O avião de Tillerson aterrissou às 16h30 (19h30, horário de Brasília), na seção militar do aeroporto da Cidade do México, segundo um jornalista da AFP que o acompanha.

Já o secretário de Segurança Interna, John Kelly, deve se unir a Tillerson na capital mexicana, procedente da Guatemala, onde estava de visita.

Tillerson e Kelly viajam ao México em um momento de forte tensão entre os dois países, provocada por algumas decisões tomadas pelo presidente americano, Donald Trump, desde a sua chegada à Casa Branca, há um mês.

O bilionário mandou construir um muro na fronteira entre os dois países, insistindo em que deve ser pago pelo governo mexicano, e deportar milhões de imigrantes em situação irregular, a maioria originária daquele país.

Trump ameaçou, ainda, impor tarifas alfandegárias às importações mexicanas, bloquear as remessas enviadas pelos imigrantes às suas famílias e renegociar e até mesmo anular o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), o qual considera favorável demais ao México.

Tentando diminuir a tensão, diplomatas dos dois países insistiram nos últimos dias em que tiveram um diálogo construtivo desde a visita do chanceler mexicano, Luis Videgaray, há duas semanas a Washington, onde já se reuniu com Tillerson e Kelly.

Esta visita, que começará esta noite com um jantar de trabalho entre os dois chanceleres e prosseguirá durante a quinta-feira, especialmente com um encontro com o presidente Peña Nieto, deve dar continuidade a esse diálogo, informaram os governos de Estados Unidos e México.

