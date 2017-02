Secretário do Tesouro dos EUA quer relações mais equilibradas com a China

Washington 17/02/2017 | 18h52

O secretário do Tesouro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dialogou nesta sexta-feira com altos funcionários da China e exigiu manter relações bilaterais "mais equilibradas".

Mnuchin conversou com o presidente do Banco da China assim como com o vice-ministro de Comércio e o ministro de Assuntos de Economia, informou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Em seus contatos telefônicos, Mnuchin "ressaltou que durante seu mandato deseja estimular a forte relação comercial EUA-China" e defendeu uma relação comercial "mais equilibrada".

