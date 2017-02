Segunda-feira é de sol entre nuvens e calor acima dos 30°C em SC

De olho no tempo 27/02/2017 | 07h05 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Agência RBS / Agência RBS

A maior parte desta segunda-feira Carnaval será de sol entre nuvens em Santa Catarina. No entanto, a partir da tarde, segundo a previsão da Epagri/Ciram, há chance de chuva em algumas regiões, especialmente no Litoral Norte. As temperaturas seguem elevadas e as máximas podem chegar aos 33ºC à tarde.

— O sol está presente em todas as regiões, sendo algumas com mais nuvens. As temperaturas seguem típicas de verão, com o calor mais forte no Oeste, onde a máxima pode até passar um pouco dos 33°C — explica o meteorologista Leandro Puchalski.



Nesta terça-feira o tempo não será muito diferente. No Norte e em cidades do Litoral a chuva deve predominar. Mas nas demais áreas a terça será de sol. Já a Quarta-feira de Cinzas terá predomínio de sol em SC, com mais nuvens no Norte e na Grande Florianópolis. Há previsão de pancadas de chuva isolada associada ao calor na tarde e noite.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

