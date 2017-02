Segunda-feira registra tempo instável e chuva em Santa Catarina

De olho no tempo 13/02/2017 | 06h35 Atualizada em

A instabilidade que chegou em Santa Catarina durante o final de semana deve permanecer no Estado nos próximos dias. E nesta segunda-feira, a frente fria que ainda atua no Estado faz com que o dia tenha o céu bastante encoberto e chance de chuva a qualquer hora. As temperaturas serão elevadas e com sensação de abafamento durante todo o dia.

À tarde, segundo o meteorologista da RBS TV, Leandro Puchalski, as máximas chegam aos 27ºC na Grande Florianópolis e 26ºC no Vale do Itajaí. Dos Planaltos ao Oeste, o dia será mais nublado e a chuva será fraca e mal distribuída. Nestas regiões, os termômetros ficam mais amenos e se aproximam dos 25ºC.

Próximos dias

Entre esta terça até quinta-feira, a previsão é de variação de nuvens com aberturas de sol, mas também de pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite, principalmente do Planalto ao litoral. Mesmo com instabilidade as temperaturas serão altas e com máximas de 31ºC.



Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri Ciram



LITORAL NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 27ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 24ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 27ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO SUL: máxima de 23ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

MEIO OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada



Leia mais notícias:

Chuva causa alagamentos neste domingo em Joinville