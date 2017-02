Calor 22/02/2017 | 10h04 Atualizada em

Alunos da Escola Estadual Tiradentes, em Porto Belo, estão tendo aulas no lado de fora do colégio, na sombra, para escapar do calor. O sistema elétrico da escola não suporta a carga quando todos os aparelhos de ar condicionado estão ligados, o que acaba resultando em queda de energia.



Desde que as aulas começaram, na semana passada, são recorrentes as reclamações e os registros de alunos com pressão baixa devido à alta temperatura.