Sem descanso, Criciúma se prepara para enfrentar o Almirante Barroso no domingo

A delegação do Criciúma que viajou até Santo André, para a partida pela Copa do Brasil, chegou de volta à cidade pouco depois do meio-dia, sem tempo para descanso. Os titulares fizeram um treino regenerativo e foram dispensados, e os demais fizeram trabalho com bola por pelo menos uma hora no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. No domingo, às 19h30min, eles enfrentam o Almirante Barroso pela sexta rodada do Catarinense, e querem fazer bonito diante da torcida.

Caique, que deu um passe açucarado para o gol de Alex Maranhão na vitória de quinta-feira, treinou com os reservas. Ele tem aparecido como o homem de confiança do técnico Deivid, e quando entra no segundo tempo das partidas, aproveita para mostrar qualidade. Enquanto a titularidade não vem, ele está à disposição para agregar.



— Eu vim para jogar, quero ajudar a equipe, estou aí e o que o professor precisar de mim, estou para ajudar. Estou brigando pela minha vaga mas é uma briga sadia, estou torcendo por todos os meus companheiros e sei que quando surgir minha oportunidade, vou agarrar com unhas e dentes. O importante é estar somando dentro do grupo e ajudando o professor Deivid — comentou o meia.



Para a sequência do Catarinense, Caique sabe que a vitória neste domingo é a chance de se manter vivo na busca pelo título do turno. Apesar do Avaí estar com certa vantagem na tabela, o meia acredita que o time pode tropeçar, e que o Criciúma precisa fazer sua parte para encostar no líder.



— Todos os jogos são dificílimos, independente dos adversários. Esse jogo não vai ser diferente, com os pés no chão, respeitando a equipe do Almirante vamos impor nosso futebol dentro de casa mas vamos sempre pensar no resultado positivo para a gente chegar no maior sonho da gente que é o título — destacou.

