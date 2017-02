Semana cheia de jogos e viagens é obstáculo para o Figueirense

Agenda lotada 13/02/2017 | 17h14 Atualizada em

O calendário apertado e recheado de competições tem sido um complicador para os times de futebol neste início de temporada. Com os elencos ainda precisando de entrosamento, os Estaduais a todo vapor, mais a Primeira Liga, e agora, com o início da Copa do Brasil, as equipes buscam alternativas para conseguir cumprir a tabela e ter os jogadores fisicamente dispostos para essa maratona de confrontos. Alguns treinadores têm optado por mesclar os times, promover a entrada dos jovens da base, e outros preferem mesmo ir com força total.

O grupo do Figueirense, que jogou pelo Catarinense no domingo à noite (vitória por 4 a 2 sobre o Criciúma), embarcou nesta segunda-feira para o Acre, onde encara o Rio Branco, pela primeira fase da Copa do Brasil. Entre a longa viagem, em torno de 3.968km, e o jogo de quarta-feira, a equipe alvinegra treinará apenas uma vez, na terça-feira, às 16h, na Arena Floresta, já que nesta segunda a delegação se apresentou apenas para a viagem.

Depois do jogo com o Rio Branco, marcado para as 23h30min de quarta-feira (horário de Brasília - 20h30min horário local), o time catarinense faz mais um treinamento na cidade para, na sexta-feira, viajar direto para Chapecó, mais uma pernada de 3.634km . No Oeste, antes do compromisso de domingo com a Chapecoense, pela sexta rodada do turno do Estadual, os jogadores do Furacão fazem apenas um treinamento.

Para o jogo da Copa do Brasil, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com os atacantes Zé Love e Elias, que ficaram em Florianópolis aprimorando a parte física. De acordo com o clube, os dois podem voltar a ficar à disposição para o jogo de domingo, com a Chape. A boa notícia é a volta do lateral-direito Weldinho, recuperado de lesão.

Confira todos os jogadores relacionados para o duelo da Copa do Brasil

Goleiros: Luis Carlos e Thiago Rodrigues

Zagueiros: Bruno Alves, Dirceu, Henrique Trevisan e Pereira

Laterais: Dudu, Weldinho e João Paulo

Volantes: Juliano, Josa, Helder e Ferrugem

Meias: Yago, Everton e Matheus

Atacantes: Anderson Aquino, Índio, Ermel e Bill

Com dois de Hélder, Figueirense faz 4 a 2 no Criciúma pelo Catarinense

Técnico do Figueirense, após vitória sobre o Criciúma: "Minha cabeça está aqui, o trabalho está aqui"

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse as informações do Criciúma

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Clique na imagem abaixo e acesse o Especial do Catarinense



Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS

Foto: Arte DC / Arte DC