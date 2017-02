Semana termina com predomínio do sol em Santa Catarina

De olho no tempo 03/02/2017 | 06h49 Atualizada em

A semana deverá terminar com sol e tempo mais seco em todas as regiões de Santa Catarina. Conforme a central de meteorologia da RBS, somente algumas cidades do Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte devem ter instabilidade e chuva no início e final do dia. Já no Oeste e Norte, o dia será quente e o sol deve predominar.

As temperaturas seguem em elevação, exceto no Planalto Sul onde as máximas devem chegar aos 24ºC. No Litoral, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Oeste, as temperaturas chegam aos 30ºC à tarde. Já no Planalto Norte, Litoral Sul, os termômetros não passam de 28ºC.

Nos próximos dias o sol deverá predominar em todo o Estado. As temperaturas sobem no Litoral, Sul, Vale do Itajaí e Norte e os termômetros podem chegar aos 32ºC. No final da tarde e início da noite de sábado, segundo Leandro Puchaski, há chance de chuva de verão nas cidades próximas do Paraná. Já no domingo, a chance de verão chega somente no Extremo Oeste.

Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

