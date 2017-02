Senado dos EUA confirma Steven Mnuchin como secretário do Tesouro

Washington 13/02/2017 | 23h28

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira Steven Mnuchin, ex-dirigente do banco Goldman Sachs, no cargo de secretário do Tesouro do governo do presidente Donald Trump.

Mnuchin recebeu votos a favor de 53 senadores, enquanto outros 47 se pronunciaram contra sua nomeação. A grande maioria dos legisladores democratas se opuseram à confirmação, após denunciar sua trajetória.

Mnuchin, de 54 anos, foi também diretor financeiro da campanha de Donald Trump, e até pouco tempo atrás era desconhecido para a opinião pública.

Agora se torna ministro de Economia e Finanças da principal potência mundial, encarregado de implementar as promessas eleitorais do presidente republicano, entre elas um grande corte de impostos e a anulação da grande reforma financeira adotada após a crise de 2007-2008.

Em 2008, em plena crise financeira, Mnuchin comprou, junto com alguns sócios, o banco californiano falido Indymac, especializado em empréstimos imobiliários de risco ou "subprimes".

Rebatizado de OneWest, o estabelecimento financeiro voltou rapidamente a obter lucros após despejar as casas dos proprietários que não podiam pagar pelos empréstimos recebidos.

Mnuchin teve que se defender, ainda, das críticas dos senadores democratas por ter criado contas offshore quando gestionava um fundo de investimentos.

Durante a audiência no Senado, disse que essas contas tinham sido abertas "para acomodar organizações sem fins lucrativos e fundos de pensões".

"O presidente Trump tinha prometido (...) defender os trabalhadores. A nomeação de Mnuchin representa uma nova promessa não cumprida", afirmou o senador democrata Tim Kaine.

Steven Mnuchin é o terceiro dirigente da Goldman Sachs que assume o Tesouro desde os anos 1990.

