Sensação de abafamento continua até semana que vem em SC

Mesmo com tempo nublado e pancadas de chuva, tempo continua abafado no Litoral de SC

A chuva dos últimos dias não foi suficiente para afastar o calor das regiões Norte, Grande Florianópolis e Sul de Santa Catarina. No começo desta terça-feira, os termômetros já marcavam 26 e 27ºC em algumas cidades do litoral. Na faixa entre Serra e Meio-Oeste as temperaturas são mais amenas, variando entre 23 e 25ºC.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o abafamento que estamos vivenciando no Litoral é resultado da combinação do ar quente e úmido que atua sobre o Estado.

— Quando a temperatura passa dos 27ºC e a umidade relativa é alta, é possível calcular o que chamamos de temperatura aparente, que seria a sensação mais próxima da que estamos sentido — explica.

A temperatura aparente pode ser calculada através de uma equação, utilizado como dados a temperatura e a umidade relativa do ar. No site da Epagri/Ciram é possível coletar os dados e realizar o cálculo.

De acordo com as informações fornecidas pela Epagri/Ciram, a cidade de Itapoá, no Norte do Estado, registrou índice de calor de 36ºC às 9h desta terça-feira. Em Florianópolis e Criciúma, a sensação foi de 33ºC no mesmo período.

Ao longo da semana e em boa parte da semana que vem, a sensação de abafamento continua, segundo Puchalski. Apesar da quarta-feira ter momentos de muitas nuvens, o sol começa a aparecer mais. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens com previsão de tempo seco boa parte do dia. Por conta do calor, volta a previsão de chuva de verão entre meio de tarde e início de noite.

