Servidores grevistas protestam na Secretaria de Assistência Social em Florianópolis

Servidores municipais de Florianópolis protestaram no início da manhã desta quinta-feira em frente à Secretaria de Assistência Social. Em greve, eles pedem a revogação da lei que suspendeu plano de carreira do serviço público, além da retirada do pedido de prisão dos dirigentes do sindicato da categoria. Cerca de 70 pessoas participam do ato.

Após a concentração, o grupo pretende seguir até o gabinete do prefeito Gean Loureiro. Na secretaria trabalham a primeira-dama e a esposa do secretário de administração.

— A nossa intenção aqui é mostrar para o governo que estamos lutando. Não é só o sindicato, são todos os servidores, pois as decisões estão sendo tomadas após votação em assembleia — afirmou Ana Claudia da Silva, integrante do Sintrasem.

Descontentes com as medidas da prefeitura, servidores municipais entram no 24º dia de greve.

O 1º dia do ano letivo em Florianópolis começou com 91% das escolas fechadas. Segundo a Secretaria de Educação, 33 das 36 unidades (91,6%) não funcionaram nesta quarta-feira. Três operaram parcialmente: Lupércio Belamino (Caieira da Barra do Sul), João Gonçalves Pinheiro (Rio Tavares) e Jurerê (no bairro homônimo). Nestas três escolas, ao menos uma turma teve aulas.

Já entre as creches, das 79 da rede municipal, 60 estavam completamente fechadas, o que representa 75,9% do total. Outras 17 tiveram funcionamento parcial. Apenas duas funcionaram normalmente.

A diarista Cristiane Castanheira, de 39 anos, acompanhada da filha de dois anos, não conseguiu ir para o trabalho, já que não tinha creche para deixar a criança. ela disse que ainda tem dúvidas sobre as razões da paralisação.

— A gente ouviu dos funcionários da creche que eles perderam vários direitos, e também vê o prefeito falando que a prefeitura está sem dinheiro e que até setembro poderia falir. Não tenho conhecimento de cada detalhe, eu só espero que as questões sejam resolvidas — resumiu.

