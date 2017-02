Sine de Santa Catarina oferece mais 1 mil vagas de emprego em 22 municípios

Trabalho 22/02/2017 | 15h01 Atualizada em

Os postos do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Santa Catarina têm 1.022 vagas disponíveis de trabalho em 22 municípios. Entre as diversas vagas oferecidas estão a de operador de telemarketing, motorista de caminhão, gerente comercial, padeiro, vendedor, desenhista, contador, representante comercial, vigilante e pintor de obras, por exemplo.

As vagas são oferecidas nas agências de Araranguá, Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Rio do Sul, São José, São Miguel do Oeste, Taió, Timbó e Tubarão.



Em Florianópolis, por exemplo, que lidera o número de vagas oferecidas (204), são 60 para vigilante, 41 para servente de limpeza, 16 para zelador, além de oportunidades para professor de educação infantil, psicólogo e administrador, por exemplo, que exigem formação superior.

Em Araranguá, que disponibiliza 104 postos de trabalho, há 50 vagas apenas para auxiliar de linha de produção e 40 para costureiras.

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação lançou nesta semana um espaço no próprio site para disponibilizar as vagas para consulta.

No espaço oferecido no site, as vagas estão separadas por cidade e as cidades só aparecerão no link quando tiverem a oferta de emprego disponível. As vagas são atualizadas diariamente e estão disponíveis até serem preenchidas pelos candidatos pessoalmente nos postos do Sine.

Para se candidatar a uma delas, é necessário ir ao posto do Sine mais próximo com carteira de trabalho, cartão ou número do PIS e CPF.

>> Veja aqui a lista de endereços dos postos do Sine em SC

