Slayer, Rob Zombie, Red Fang e Ghost tocam em Porto Alegre em maio

Além do Slayer, tocam em Porto Alegre, no período de dois dias, outras três bandas do gênero: Ghost, Rob Zombie e Red Fang

O mês de maio não vai ser brincadeira para os metaleiros gaúchos: em uma tacada só, o shows de Slayer, Red Fang, Rob Zombie e Ghost foram anunciados para os dias 10 e 11 de maio, no Pepsi On Stage.

Em sua página oficial, a produtora Move Concerts anunciou o show do Slayer – um dos pilares do Big Four, a reconhecida lista das quatro maiores bandas de thrash metal do mundo – com abertura do Red Fang – banda stoner, formada em 2005 nos Estados Unidos, que lançou seu quarto e mais recente álbum em 2016 – no dia 10/05.

No dia seguinte, mais dois nomes importantes do rock pesado pisam no mesmo palco: Rob Zombie (músico com longa trajetória no metal, criador da banda White Zombie, parceiro de alguns dos maiores nomes do gênero e aventureiro diretor de cinema) toca logo depois da abertura da banda Ghost (grupo sueco que chamou atenção ao surgir com fantasias eclesiásticas misturadas a motivos sombrios – além, é claro, da excelente música).

Ainda não há informações sobre valores de ingressos, pontos de venda e horários – o que deve ser anunciado nos próximos dias.