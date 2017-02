Sobe para 52 o número de municípios infestados pelo Aedes aegypti em Santa Catarina

Mosquito da dengue 09/02/2017 | 17h35 Atualizada em

Com pouco mais de um mês, 2017 já promete ser um ano de muitos desafios no combate ao Aedes aegypti em Santa Catarina. Subiu para 52 o número de municípios infestados pelo mosquito no Estado, a maioria deles no Oeste de SC. No boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) nesta quinta-feira, a cidade de Caibi, também no Oeste, entrou para a lista.

A definição de infestação é realizada de acordo com a disseminação e manutenção dos focos. Já foram identificados 895 focos do mosquito, em 74 municípios. Neste mesmo período, em 2016, tinham sido identificados 920 focos em 78 municípios.

Sobre as doenças transmitidas pelo mosquito, a única que teve caso confirmado no primeiro mês deste ano foi a chikungunya. O caso, contabilizado em Florianópolis, foi contraído em outro Estado, Além disso, SC investiga outros 31 casos suspeitos da doença.

Em relação à dengue, o boletim divulgado nesta quinta-feira aponta que em 2017 foram 158 casos suspeitos e nenhum confirmado até o momento no Estado. SC também registrou 13 casos suspeitos de zika vírus, que seguem em investigação.







