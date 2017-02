Spiegel cria polêmica com capa em que Trump decapita Estátua da Liberdade

Berlim 04/02/2017 | 18h48

O influente semanário alemão Der Spiegel publicou na capa da edição deste sábado o presidente americano Donald Trump transformado em um terrorista que decapita a Estátua da Liberdade, provocando críticas dentro e fora da Alemanha.

Na capa da revista, o desenho do artista cubano-americano Edel Rodriguez mostra Trump segurando em uma mão a cabeça da Estátua da Liberdade e com a outra uma faca ensanguentada. Ao lado lê-se a frase "America first" ("América primeiro"), lema do novo presidente americano.

"Em nossa capa se vê o presidente americano decapitando o símbolo que deseja as boas-vindas aos imigrantes e aos refugiados nos Estados Unidos desde 1886, e com ele a democracia e a liberdade", afirmou o redator-chefe da Spiegel, Klaus Brinkbäumer, à imprensa local.

A publicação Bild viu no desenho uma comparação direta com o britânico Mohammed Emwazi, conhecido pelo pseudônimo de "Jihadi John", visto em vários vídeos decapitando reféns do grupo Estado Islâmico (EI).

Nos Estados Unidos, o Washington Post classificou a capa da Spiegel de "assustador", enquanto o site da conservadora Fox News classificou a cobertura de "estranha".

* AFP