Super Bowl LI tem quarta maior audiência da história dos EUA

Houston 06/02/2017 | 21h04

A dramática vitória do New England Patriots sobre os Atlanta Falcons no Super Bowl LI, no domingo (5), atraiu a quarta maior audiência da televisão americana em sua história.

O quarterback Tom Brady liderou a mais disputada vitória da história do Super Bowl, fazendo que os Patriots conseguissem se recuperar de uma diferença de 25 pontos e vencessem os Falcons por 34-28, em uma final que precisou de um overtime pela primeira vez.

Nos relatórios desta segunda-feira (6) do serviço de medição de audiência dos Estados Unidos, Nielsen, e da Fox, o Super Bowl LI - incluindo o espetacular Show do Intervalo com a cantora Lady Gaga - atraiu 111,3 milhões de espectadores.

A cifra ficou abaixo da obtida no ano passado, quando 111,9 milhões de pessoas assistiram pela emissora CBS ao quarterback Peyton Manning comandar a vitória do Denver Broncos sobre o Carolina Panthers em sua despedida da NFL.

Também ficou abaixo da marca de espectadores de todos os tempos dos Estados Unidos, quando 114,4 milhões de pessoas assistiram à transmissão da NBC do Super Bowl de 2015, em que o New England Patriots venceu o Seattle Seahawks.

