Suspeito de ataque ao Museu do Bardo é preso na Alemanha

Um tunisiano, detido nesta quarta-feira por suspeita de planejar um atentado na Alemanha, era procurado pela Tunísia por suposto envolvimento nos ataques ao Museu do Bardo e na cidade de Ben Guerdane. A informação foi confirmada pela Justiça alemã.

Na Tunísia, o suspeito "era objeto de uma investigação por sua participação no planejamento e execução do ataque ao Museu do Bardo em 18 de março de 2015 e do ataque contra a cidade tunisiana de Ben Guerdane (fronteira com a Líbia) no início de 2016", informou a Promotoria de Hesse em um comunicado, no qual acusa o indivíduo de 36 anos, não identificado, de atuar em nome do grupo Estado Islâmico.

Nesta quarta, as autoridades da Alemanha realizaram 54 operações de busca e apreensão na região de Hesse, no oeste do país. O tunisiano é suspeito de ter recrutado e dirigido uma célula de 16 pessoas do grupo Estado Islâmico.

Mais de 1 mil policiais participaram nas operações.

Além disso, na terça-feira à noite, três pessoas, de 21, 31 e 45 anos, suspeitas de planos para viajar a zonas de guerra, na Síria ou Iraque, foram detidas em Berlim, informou a polícia local.





