Tarso Genro irá testemunhar em defesa de Lula nesta quinta

Operação Lava-Jato 16/02/2017 | 13h32 Atualizada em

Convocado na última semana, o ex-governador gaúcho Tarso Genro será ouvido pelo juiz federal Sergio Moro às 15h30min desta quinta-feira. Ele foi arrolado como testemunha de defesa de Lula, réu na Operação Lava-Jato. O depoimento será realizado através de videoconferência. As informações são da Rádio Gaúcha.

O foco do depoimento deve recair sobre o período em que Tarso tinha atuação no Governo Federal. Ele foi ministro da Educação (2004-2005), de Relações Institucionais (2006-2007) e da Justiça (2007-2010), além de presidente do PT nacional (2005). A intenção de Lula ao indica-lo como testemunha de defesa é mostrar que as articulações políticas, com negociações partidárias para nomeação de ministros e busca de apoio no Congresso, são normais.

Leia mais

Cometi essa "sandice", diz Delcídio sobre suposta ordem de Lula

Lula reitera ao STF que impedir sua nomeação para a Casa Civil foi "erro histórico"

Defesa de Lula pede a Moro "absolvição sumária" de Marisa



Processo

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Lula teria recebido R$ 3,7 milhões em propina da empreiteira OAS através da reforma de um apartamento tríplex, em Guarujá, no litoral paulista, e do pagamento referente ao armazenamento de bens do ex-presidente.

Testemunhas

Além de Tarso, Lula arrolou como testemunhas os ex-ministros Jaques Wagner, Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini, Gilberto Carvalho e Aldo Rebelo. No mesmo processo, já foi ouvido o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, convocado após solicitação do ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, que é réu por lavagem de dinheiro.

Leia as últimas notícias sobre a Operação Lava-Jato

*Rádio Gaúcha