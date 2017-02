Teatro 02/02/2017 | 10h33

No domingo tem espetáculo do grupo Anchieta Arte Cênica (AECA) no Teatro Municipal de Itajaí. Com direção de Valentim Schmoeler, Táx tola? Deixa de Bobiça! apresenta as personagens peixeiras Bilica e Bilóca.



Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro por R$ 30 e R$ 15 (meia). O público que doar uma caixa de leite também paga metade da entrada. A apresentação começa às 20h e tem faixa etária indicativa de 12 anos.