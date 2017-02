Técnico do Avaí confirma Junior Dutra no lugar de Denilson

Sem mistério 10/02/2017 | 17h45 Atualizada em

O técnico Claudinei Oliveira confirmou o atacante Junior Dutra no lugar de Denilson para o duelo do Avaí com o JEC, neste domingo, às 17h, em Joinville. O artilheiro do Campeonato Catarinense fraturou um dedo da mão esquerda na vitória sobre a Chapecoense e desfalca o time.



- Se tudo correr bem a equipe é a mesma que vem jogando, com o Dutra jogando como centroavante e o Romulo pelo lado esquerdo. Muda um pouco, o Dutra é um jogador mais alto, vamos fazer os ajustes pela característica do atleta. Esperamos fazer um grande jogo e trazer um bom resultado de lá - contou o treinador.

O Leão segue no topo da tabela com 12 pontos e uma vitória sobre o JEC coloca o time ainda mais na briga pelo título do turno do Estadual. Apesar do bom momento, o comandante do Avaí não quer saber de favoritismo. O discurso do treinador segue o mesmo: crescer jogo a jogo.

- Tem mais 15 pontos em disputa e muita coisa pode acontecer. Temos que chegar em Joinville com humildade, todos se doando para a gente conseguir os três pontos lá. O grande segredo é não deixar cair, não deixar os adversários encostarem. É cedo para falar em título, não dá para pensar daqui cinco jogos, temos que pensar jogo a jogo - completou Claudinei Oleiveira,

Leia também:



Artilheiro do Catarinense, Denilson desfalca o Avaí contra o Joinville

Betão renova com o Avaí até 2018

Avaí faz o seu melhor início do Catarinense desde 1999

Veja mais notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Clique na imagem abaixo e confira o especial do Catarinense

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS