Técnico Márcio Goiano lamenta empate em 1 a 1 com Tubarão no Scarpelli

O técnico Márcio Goiano estava empolgado após o resultado no clássico com o Avaí, mas no sábado de manhã, quando fez seu primeiro jogo no comando do Figueirense equipe dentro do Orlando Scarpelli, ele lamentou. O empate em 1 a 1 com o Atlético Tubarão frustrou o treinador.



— A nossa equipe sentiu bastante no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi diferente, teve agressividade, criou alguma situações de gols, mas sabíamos que poderíamos encontrar dificuldades em função do momento que estamos vivendo. Um momento que não é bom, mas temos mais um jogo, temos que resgatar o grupo. Até então, o discurso vai até o Metropolitano. Depois, começa o segundo turno. O discurso vai ser outro — disse o treinador do Alvinegro.



O Furacão saiu na frente, logo aos oito minutos, com Weldinho. Ele chutou cruzado, a bola bateu em Lucas Costa e entrou. Mas aos 15 o Tubarão empatou com Rafael Ratão, depois de uma troca de passes envolvente.



Agora o Figueirense dá uma pausa no Campeonato Catarinense e na quinta-feira irá enfrentar o Paraná, pela Primeira Liga, em Curitiba. O Furacão ainda tem dois jogos para fazer na competição e pode avançar de fase.



FICHA TÉCNICA



FIGUEIRENSE (1)



Thiago Rodrigues; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves e Juliano; Josa, Helder, Yago (Ferrugem) e João Pedro (Anderson Aquino); Ermel (Marcus Índio) e Bill.

Técnico: Márcio Goiano.



TUBARÃO (1)



Jandrei; Marcos Vinícius, Lucas Costa, Gerson e Vitão (Guilherme Amorim); Liel, Paulo Vinícius, Daniel Costa; Rafael Ratão (Lucas Crispim), Everton Júnior (Valdo Bacabal) e Rentería.

Técnico: Waguinho Dias.



Gols: Weldinho (F), aos 8 minutos; Rafael Ratão (T), aos 15 minutos do 1ºT.

Cartões Amarelos: Weldinho (F); Lucas Costa e Guilherme Amorim (T).

Arbitragem: Cinésio Mendes Junior, auxiliado por Alexandre Lodetti e Elen Sieglitz.

Público: 1.799 torcedores.

Renda: R$ 19.984.



