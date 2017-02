Técnicos concluem primeira parte da elevação da Ponte Hercílio Luz

Cartão-postal 12/02/2017 | 01h37 Atualizada em

A primeira parte da elevação do vão central da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, foi concluída com sucesso à 0h44min deste sábado. Os 26 macacos hidráulicos elevaram em 10 centímetros o vão central da estrutura. Com essa etapa terminada, os 75 técnicos que trabalham na operação começaram a trocar os macacos de ponto para a elevação de outros 24 pontos.



O segundo macaqueamento deve ocorrer por volta das 5h deste sábado. O governador Raimundo Colombo, que esteve no canteiro de obras até a meia-noite, foi avisado por telefone pelo presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, da conclusão da primeira etapa.

Os técnicos consideram que o momento mais crítico já passou. Agora os outros macacos que restam vão apenas calçar e apoiar a parte da ponte que ainda precisa ser apoiada.

A previsão é de que até as 7h todo o trabalho seja concluída. A liberação do trânsito deve ocorrer às 8h.