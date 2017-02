Tempestade provoca evacuação de centenas de pessoas na Califórnia

Los Angeles 18/02/2017 | 07h56

Centenas de pessoas foram evacuadas na sexta-feira no sul da Califórnia devido a uma das tempestades mais fortes já registradas nesta área nos últimos anos, que também provocou falta de energia elétrica e o atraso ou cancelamento de dezenas de voos.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles informou que uma pessoa foi eletrocutada depois que uma árvore derrubou um cabo de energia e várias pessoas precisaram ser resgatados em botes depois de ficar isoladas perto do rio Los Angeles.

Os relatórios indicam que cerca de 150 linhas de energia foram cortadas, deixando muitas casas da cidade sem eletricidade.

Um funcionário do Aeroporto Internacional de Los Angeles informou que 64 voos foram cancelados e outros 269 atrasados devido à tempestade.

Advertências sobre inundações repentinas foram ativadas em várias áreas do estado, que foi atingido neste inverno (boreal) por uma série de tempestades que encheram os reservatórios.

A tempestade, que foi registrada com fortes rajadas de vento e chuva intensa, afetou principalmente o sul da Califórnia, mas a chuva também era esperada no centro do estado.

* AFP