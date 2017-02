"Tenso e ansioso", admite governador antes de operação na Ponte Hercílio Luz

Etapa mais delicada da obra 11/02/2017 | 22h47 Atualizada em

Mesmo que entre os engenheiros e técnicos da reforma da Ponte Hercílio Luz o clima seja de tranquilidade, o governador Raimundo Colombo demonstrou preocupação com a transferência de carga que ocorre neste sábado e domingo. Ele chegou ao canteiro de obras às 22h17min. À imprensa, admitiu a tensão diante da operação:

— A gente fica tenso e ansioso. Mas tudo que é preciso ser feito foi feito. Vim aqui dar um apoio a nossa equipe no momento mais crítico da obra.

Além dele, está no canteiro de obras, no lado insular, o prefeito de Florianópolis Gean Loureiro. Pouco antes de Colombo chegar, o prefeito falou com as equipes. Pelo menos 200 pessoas estão envolvidas na operação desta noite. O trânsito já foi bloqueado na região e ficará assim ate as 8h de domingo.



