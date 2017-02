Terça-feira é de temperaturas altas e tempo instável em Santa Catarina

De olho no tempo 14/02/2017 | 07h00 Atualizada em

O dia já amanheceu quente em Santa Catarina. Perto das 6h, os termômetros marcavam 26ºC em boa parte do Estado. E se depender da previsão dos meteorologistas, as temperaturas continuam em elevação no decorrer desta terça-feira. No Sul, à tarde as máximas chegam aos 33ºC. Já no Oeste, as temperaturas devem passar dos 30ºC.

Apesar do calor, o dia será de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chance de chuva a qualquer hora.



— A chuva a qualquer hora chega sobretudo no Oeste, onde a chuva ocorre mais passageira e mal distribuída. Só chamo atenção que pontualmente poderemos ter pancadas fortes de chuva, especialmente no Leste — contou o meteorologista Leandro Puchalski.

Veja a previsão do tempo, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 34ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

Próximos dias

Amanhã, de acordo com a central de meteorologia da Epagri/Ciram, a previsão é de maior variação de nuvens com poucas aberturas de sol. A chuva até chega ao Estado, mas com menos intensidade do que se viu nos últimos dias. As temperaturas sobem ainda mais, com máximas de 34ºC no Sul e 27ºC na Serra.



