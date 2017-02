Terça-feira tem predomínio de sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 07/02/2017 | 07h18 Atualizada em

O dia que começou com friozinho matinal deve ser de sol entre nuvens em todas as cidades de Santa Catarina. De acordo com informações da central de meteorologia da RBSTV, no decorrer desta terça-feira, o tempo seco dá lugar para a chuva rápida e isolada no Litoral, Sul e Vale do Itajaí.

As temperaturas sofrem elevação durante o dia. As máximas podem chegar aos 31ºC no Oeste, 28ºC na Grande Florianópolis e 25ºC no Litoral Sul.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens



MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

Previsão para a quarta-feira:

Amanhã as nuvens com poucas aberturas predominam no Sul, Litoral, Norte e Vale do Itajaí. No entanto, conforme o meteorologista Leandro Puchalski, há chance de chuva ao longo a quarta em todas as regiões. À medida que o tempo passa, as temperaturas ficam atingem os 30ºC.

