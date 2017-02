Terremoto de 6,5 graus deixa três mortos nas Filipinas

Manila 10/02/2017 | 19h24

Um forte terremoto sacudiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (10), deixando pelo menos três mortos, derrubando edifícios e espalhando medo entre os moradores, que saíam correndo de suas casas - de acordo com informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa.

O tremor de 6,5 graus atingiu a cidade de Surigao. Acredita-se que um número ainda desconhecido de pessoas esteja sob os escombros, declarou o porta-voz regional da Defesa Civil, April Sanchez.

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas pelos destroços do terremoto, originado - segundo o US Geological Survey - a 27 quilômetros de profundidade. O abalo foi registrado às 22h locais (12h, no horário de Brasília).

O professor universitário Rocks Tumadag contou que muitas pessoas em Surigao correram para um terreno mais alto após o terremoto por temerem uma tsunami. Ele disse também que as réplicas ainda podiam ser sentidas na cidade horas após o tremor.

"Havia pânico nas ruas", descreveu para a AFP, acrescentando que muitas estruturas sofreram danos, e os escombros estão espalhados.

As Filipinas ficam no chamado Anel de Fogo, uma vasta região do Oceano Pacífico onde ocorrem muitos terremotos e erupções vulcânicas.

Registrado em outubro de 2013, o último tremor no país atingiu magnitude 7,1. Deixou mais de 220 mortos e destruiu várias igrejas históricas.

