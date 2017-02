Tesouro cobriu R$ 108 milhões de dívidas não pagas pelo Rio de Janeiro

Prejuízo 14/02/2017 | 18h53 Atualizada em

A União cobriu, em janeiro, R$ 108,2 milhões de dívidas não pagas pelo Estado do Rio de Janeiro, informou o Tesouro Nacional. O órgão também cobriu R$ 2,19 milhões não pagos pela prefeitura de Natal (RN), totalizando R$ 110,4 milhões em débitos garantidos pela União no mês passado.

Desse total, segundo o Tesouro, a União conseguiu recuperar R$ 91,55 milhões (82,9%) do Rio e da prefeitura de Natal em janeiro por meio da retenção de repasses aos entes públicos inadimplentes. Entre as verbas bloqueadas, estão receitas dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios e parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Exportação e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dados como garantia pelos governos locais.

Leia mais

Temer autoriza uso das Forças Armadas para reforçar segurança no Rio

Com medo de motim, prefeitos do RJ se mobilizam para ajudar a pagar PMs

Um mês após rebelião em Alcaçuz, governo não sabe quantos fugiram ou morreram



O Tesouro não divulgou qual parcela dos R$ 91,55 milhões recuperados corresponde ao governo do Rio e à prefeitura de Natal. Ao honrar uma garantia, o Tesouro retém não apenas o valor não pago da dívida como inclui juros de mora, multa e correção pela taxa Selic — juros básicos da economia.

Em todo o ano passado, a União cobriu R$ 2,37 bilhões de dívidas em atraso de Estados e municípios. Desse total, R$ 2,23 bilhões corresponderam ao Estado do Rio de Janeiro; R$ 107,1 milhões ao Mato Grosso; e R$ 27,42 milhões a Roraima. Em relação aos municípios, o Tesouro Nacional honrou R$ 15,81 milhões de dívidas no período, dos quais R$ 10,92 milhões correspondem à prefeitura de Natal.

Em 2016, a União recuperou R$ 1,99 bilhão (83,9% do total coberto). De acordo com o Tesouro, ainda há um saldo a recuperar de R$ 388,9 milhões relativos a 2016 por causa da liminar da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, concedida no último dia 3, que impede a União de bloquear repasses ao Rio de Janeiro.

Leia as últimas notícias de Economia

*Agência Brasil